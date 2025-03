Il Giro d’Italia a Gubbio. C’è il ’Comitato di tappa’

GUBBIO – È un periodo di fermento a Gubbio, viste le scadenze organizzative dei vari eventi previsti in città a primavera. Oltre alle festività ceraiole, quello del 2025 sarà un maggio colorato di rosa, perché il Giro d’Italia farà tappa a Gubbio il 18 maggio: l’organizzazione prevede l’arrivo di 15mila persone tra atleti, accompagnatori, giornalisti e troupe televisive. Per arrivare preparati al meglio a questo appuntamento, a Palazzo Pretorio, si è riunito per la prima volta il Comitato di tappa, ovvero un coordinamento tecnico, sanitario, logistico e generale presieduto dal sindaco Vittorio Fiorucci con l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo quale vicepresidente. "È una macchina complessa - spiega il sindaco Fiorucci - che ci chiama ad attivare una complessità di forze e di aree di competenza, nella consapevolezza però che si tratta, per la città, di un’occasione a dir poco unica: aspettiamo a Gubbio migliaia di atleti, di appassionati, di giornalisti, e le nostre bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche potranno godere di una ribalta mediatica internazionale difficilmente paragonabile con altri eventi".