’Il funambolo della luce’. Ciro Masella racconta. Nikola Tesla al Secci

Un viaggio poetico fra parola, danza, immagini e musica nella mente e nell’immaginazione sconfinata di uno dei più rivoluzionari inventori della storia dell’umanità. Lo racconta “Il funambolo della luce. Nikola Tesla, ovvero l’uomo che illuminò il mondo“ spettacolo di e con Ciro Masella (nella foto) , Olmo De Martino e con la danzatrice Isabella Giustina, in scena questa sera e domani alle 20.45 al Teatro Secci. Paragonato più volte a Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla è stato uno degli inventori più importanti della storiascientifico, responsabile dell’impostazione generale del nostro sistema elettrico, in tutto il mondo, visto che ha inventato la corrente alternata. "Un personaggio così complesso e ricco, così proiettato verso il futuro da essere oggi così luminosamente contemporaneo – dice Ciro Masella – uno scienziato che ha immaginato una scienza al servizio dell’uomo ma anche del pianeta, non poteva non diventare un punto di riferimento per riflettere sul tema scienza-etica e scienza-spiritualità". I biglietti si pososno prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222.