Il Festival Strumenti & Musica a Spoleto

Concerti, concorsi e grandi nomi per il ritorno a Spoleto di “Strumenti&Musica Festival“, storica kermesse internazionale arrivata alla XV edizione e considerata una dei grandi eventi culturali umbri. Realizzato dall’Associazione Italian Accordion Culture, il festival si inaugura domenica alle 18, al Caio Melisso, con il concerto del fisarmonicista spoletino Mirco Patarini (foto sotto) accompagnato dall’orchestra d’archi Musici Lirienses diretta da Alessandro Cedrone. Sul palco anche il clarinettista perugino Gabriele Mirabassi, che affiancherà Patarini nell’esecuzione del brano in tre tempi di André Mehmari, “Strambotti“. In programma anche musiche di Astor Piazzolla, Bete Ilin, Richard Galliano, Roberto Molinelli e Andrea Morricone. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected] e al 328.4658880

Si riparte giovedì 14 al Teatro Nuovo Menotti con l’avvio delle audizioni della decima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” con concorrenti provenienti da tutt’Europa e dall’Asia. Andranno avanti a domenica 17 ma sempre giovedì alle 21 i riflettori si accendono su Moni Ovadia (foto sopra), al Caio Melisso con “Mediterraneo e dintorni - Cronaca di un viaggio“, uno spettacolo in musica e poesia ideato dal celebre e da Marco Poeta e tratto da “Breviario mediterraneo“ di Predrag Matvejevic. Con Ovadia Ovadia un quartetto d’eccezione: Adriano Taborro, oud, chitarra acustica, Daniele Di Bonaventura, bandoneón, Marco Poeta, chitarra 12 corde e Giulia Poeta, voce recitante. Ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria.

E ancora, venerdì alle 21 al Teatro Nuovo Menotti altro concerto a ingresso gratuito con i fisarmonicisti Stefano Di Loreto e Fabrizio Causio nell’ambito del progetto “Ars Spoletium Prima - Musica Nuova per fisarmonica da concerto” ideato da Patrizia Angelon. A seguire si terrà la la premiazione ed esecuzione in prima assoluta delle opere “Microsuite lunare“ (eseguita da Ivano Battiston) e “Summit“ (eseguita da Lucrezia Proietti), vincitrici del VI Concorso Internazionale di Composizione Città di Spoleto” Premio “Roberto Bruno”. Sabato dalle 10 alle 13, Palazzo Mauri ospiterà il convegno indetto dall’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria “Giudizi e pregiudizi di genere nel giornalismo e nel mondo musicale“ mentre alle 21 nella Sala XVII settembre del Teatro Nuovo Menotti si terrà il concerto di world music a ingresso libero del duo Cokiba con i musicisti giapponesi Coba (fisarmonica) e Masashi Togame (clarinetto). Il Festival si chiude domenica alle 17 al Caio Melisso con il Concerto dei vincitori del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” X edizione, a ingresso gratuito.

Sofia Coletti