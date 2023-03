Il fenomeno Perugino La mostra dei record alla Galleria Nazionale Un volano per il turismo

di Sofia Coletti Vola il Perugino, con i suoi capolavori arrivati dai musei di tutto il mondo. La mostra “Il meglio maestro d’Italia“ che fino all’11 giugno celebra il divin pittore alla Galleria Nazionale dell’Umbria, si sta rivelando un grandissimo successo e uno strepitoso volano di promozione turistica. Dalla sua apertura del 4 marzo, l’esposizione, in quasi tre settimane, ha già registrato 11.168 visitatori con afflussi record la domenica: la prima del mese, a ingresso libero, ha avuto 1.395 presenze, quest’ultima ha fatto staccare oltre 1100 biglietti con ricadute a valanga per le prenotazioni dei gruppi, il bookshop, le scuole, le audioguide (richieste dal 10-11% dei visitatori). Numeri delle meraviglie che, ovviamente, fanno esultare il direttore della Galleria Marco Pierini, curatore della mostra con Veruska Picchiarelli. Direttore, se lo aspettava questo gradimento? "Sì, lo avevamo previsto perché eravamo molto ottimisti. E speriamo che vada sempre meglio, sia come afflusso, che è davvero notevole, che come riscontro. Abbiamo ricevuto solo parole di conforto per come la mostra si presenta, a livello scientifico e di allestimento. Pare che per tutti sia molto piacevole visitarla, un’esperienza ben architettata" Qual è il dato che più la sorprende? "Forse è proprio il riscontro che si ha sul concept della mostra....