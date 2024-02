Il fenomeno “Mare fuori“ irrompe al Lyrick. Alessandro Siani dirige il musical della serie tv

Attesa alle stelle al Lyrick per uno dei spettacoli più invocati e richiesti della stagione di ZonaFranca, soprattutto dai più giovani. Questa sera e domani alle 21.15 arriva infatti “Mare Fuori”, il musical prodotto da Best Live, trasposizione della celeberrima e amatissima serie tv diventata in poche stagioni un autentico fenomeno con frasi e tormentoni che il grande pubblico ripete, tagga e condivide. A firmare la regia è Alessandro Siani, autore anche della versione teatrale insieme agli sceneggiatori tv Maurizio Careddu e Cristina Farina. Tornano tutti i personaggi più amati, Rosa Ricci (la star Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) con la grande sorpresa del cantautore Andrea Sannino nel ruolo dell’educatore, per un totale di 22 giovani attori-cantanti-ballerini. La storia è ambientata in un’Istituto di detenzione minorile, che rimanda a Nisida e i fans delle avventure di Carmine e il Chiattillo e dei loro compagni di sventura troveranno molti highlights della serie, compresi alcuni omicidi, trasformati in numeri da musical sullo sfondo di scenografie riccamente digitali di grande suggestione che riportano ai set. E naturalmente tanta musica, inedita ma anche amatissima come quella dei brani O mar for o Origami all’alba, entrambi successi scritti da Matteo Paolillo. Si ascolterà anche una canzone di Siani, E tu Dimane cantata da Antonio Rocco con sound ispirato ai maestri Pino Daniele e Carosone. "Si tratta di riflettere – dice Siani – su una sorta di gioventù bruciata, figlia di un destino amaro e inaccettabile. Gli occhi dei ragazzi, le loro voci, la musica, l’anima e le risate amare, tingono l’anima. Questo dramedy non vede l’ora di abbracciare e stringere il pubblico che guarderà dalla platea e per gli attori dal palco la gente rappresenterà la speranza, la vita pura, il loro mare fuori"