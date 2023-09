Il Due Mondi di Spoleto ricorda Fernando Botero. Firmò il manifesto 2015

Anche l’Umbria della cultura piange la scomparsa di Fernando Botero, uno dei più celebri artisti del mondo, che si è spento venerdì all’età di 91 anni. Sono stati tanti i suo legami con il Cuore Verde che Botero ha molto amato e frequentato, tra Assisi e soprattutto Spoleto con tanto di manifesto ufficiale (nella foto) per l’edizione numero 58 del Festival del Due Mondi. Che ora lo ricorda e lo celebre con un messaggio d’addio sui social.

"Una coppia danzante in abiti da festa – è scritto – era stato il suo omaggio al Festival di Spoleto nel 2015, opera divenuta manifesto ufficiale di quella 58ma edizione che aveva ospitato 48 sculture della sua collezione privata per un’indimenticabile esposizione al Palazzo Comunale. Artista poliedrico e originale, Botero era universalmente noto per le sue figure “plus size”, simbolo di positività, abbondanza, ricchezza e vita".

“Botero a Spoleto” era il titolo della mostra con 48 sculture in gesso che rappresentavano tutto il suo mondo: cavalieri, centauri, figure maschili e femminili, ballerini, gatti, cavalli e tori.