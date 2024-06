Il dopo-voto in Altotevere. Si insediano i ’parlamenti’

Nuovi consigli comunali a Citerna per domenica mattina e a San Giustino lunedì pomeriggio. Proprio nei giorni in cui i comuni più grandi si apprestano al ballottaggio si insediano i consigli comunali delle due amministrazioni a nord dell’Altotevere. Per San Giustino il neo sindaco Stefano Veschi (nella foto) eletto con la coalizione di San Giustino Partecipa ha ufficialmente convocato il primo consiglio comunale per lunedì 24 giugno alle ore 18.30 nella sala consiliare in piazza del Municipio.

Per la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di San Giustino (dopo i due mandati di Paolo Fratini), l’ordine del giorno prevede al primo punto il passaggio burocratico sull’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco, dei consiglieri eletti e relativa convalida. Dopo questo adempimento di legge ci sarà l’elezione del presidente del Consiglio e il giuramento del sindaco. A seguire Stefano Veschi nominerà i componenti della giunta e il vicesindaco (tra le riconferme in giunta appare certa quella dell’ex assessore Simone Selvaggi record men di preferenze). Completano la seduta la composizione dei gruppi consiliari e le elezioni delle commissioni consiliari che si occuperanno di sviluppare varie tematiche di pubblico interesse.

Il neo rieletto sindaco di Citerna Enea Paladino al suo secondo mandato invece ha convocato la prima seduta per domenica mattina alle 10,30 ed anche in questo caso dopo gli adempimenti di legge verrà nominata la giunta (scontata la riconferma di Paolo Carlini vicesindaco).