Il dolce ritorno in centro . Eurochocolate a Perugia: "Una festa per i 30 anni"

Sarà un dolce ritorno che già profuma di festa, di cioccolato e di divertimento ironico, giocoso e scanzonato. Eurochocolate compie trent’anni e li festeggia con il rientro, dopo cinque anni di assenza, in centro storico dove si terrà da venerdì 15 a domenica 24 novembre. “Sulla bocca di tutti“ è lo slogan scelto per un’edizione attesissima, presentata ieri al Luna Park, per anticipare al meglio l’atmosfera che si vivrà nell’acropoli.

Tutti a bordo della macchinine dell’autoscontro con Eugenio Guarducci mascherato da lupo ("perché si perde il pelo ma non il vizio") e le istituzioni al suo fianco. La sindaca Vittoria Ferdinandi lo elogia – "è un vulcano di creatività, idee e innovazioni" – e celebra il ritorno di Eurochocolate "che porta gioia, valore troppo spesso dimenticato. Spero sia un nuovo inizio di collaborazione tra l’amministrazione e la kermesse, sempre più integrata nel centro storico e nell’identità cittadina". E l’assessore regionale Michele Fioroni sottolinea la forza dei grandi eventi umbri, capaci di imporsi a livello internazionale. La parola poi a Guarducci: il patron prima rivela, tra le risate di tutti, di aver registrato sul telefono il nome della sindaca come “Amabile contestatrice“ "fin dai tempi delle polemiche alle Logge di Braccio", poi racconta il cartellone "che sarà un po’ diverso rispetto al passato, con maggior divertimento e intrattenimento". Di certo, dopo cinque anni, l’attesa è davvero alta. "Per il primo week-end resta il 3% di camere libere a Perugia, nel secondo week-end il 4%, nel Trasimeno e Assisano la disponibilità è al 22%. Considerando la tendenza al last minute, si va dritti verso il tutto esaurito. Abbiamo vinto la sfida di destagionalizzare il turismo a novembre. a Perugia e in Umbria".

Il programma, allora: l’edizione del trentennale conferma tutti i punti di forza dell’evento e promette di essere particolarmente festosa grazie ai Choco Buskers, pronti a invadere vie e piazze del centro storico con la Choco Street Band, la Choco Parade, il Circo Tic, tra performance di danza aerea, musica, giocolieri, artisti di strada, marionette e truccabimbi. Lo slogan “Sullo bocca di tutti“ ispirerà il grande palco di Piazza IV Novembre con divani colorati a forma di bocca, selfie, degustazioni e grandi ospiti come il pasticciere e conduttore tv Damiano Carrara che domenica 17 presenterà il suo libro “Naturalmente”.

Ricchissimo come sempre il calendario delle degustazioni del “Choco Lab“, guidati da maestri cioccolatieri ed esperti al Centro Alessi di via Mazzini (dove la mattina ci saranno i bambini delle primarie), sempre più prestigioso lo spazio dell’Eurochocolate World che propone un viaggio tra 33 produttori internazionali del cacao con stand in via Mazzini, degustazioni e conferenze. Quest’anno non ci saranno le Sculture di cioccolato ("per l’aumento sconsiderato del prezzo del cacao", spiega Guarducci) mentre torna in grande stile il Chocolate Show, il più grande emporio di cioccolato a cielo aperto che si snoda lungo Corso Vannucci e vie limitrofe con 170 aziende e 5.500 referenze. Le firme iconiche del cioccolato saranno in piazza della Repubblica, lo spazio per le start up in piazza Matteotti, da segnalare le collaborazioni con Umbria Tourism che proporrà nel suo stand il Calendario dell’avvento alla scoperta dell’Umbria, di Sviluppumbria con un convegno e della Galleria Nazionale dell’Umbria con ingressi ridotti per fondere cioccolato e cultura. Torna la Terrazza Sweet del Mercato Coperto, con il progetto “Cacao of Excellence“ verrà siglata la nascita di un Osservatorio internazionale su cacao e cioccolato e Radio Subasio sarà la radio ufficiale con dirette tutti i pomeriggi.