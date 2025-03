Il “Diamante Nero“ accende il borgo di eventi . Arte, musica, spettacoli e la frittata da guiness

Chi dice “Diamante Nero“ non dice solo gastronomia, ma anche arte e cultura declinate in più formule. E’ il pacchetto dell’evento che celebra il re della tavola da venerdì 4 a domenica 6 aprile a Scheggino. Tempi e modi della manifestazione sono stati illustrati dal primo cittadino Fabio Dottori, Massimo Zamponi, direttore artistico dell’evento, Antonella Brancadoro, direttore dell’Associazione nazionale Città del tartufo. La diciottesima edizione, che punta a superare le oltre 30mila presenze dello scorso anno, si annuncia dunque ricca di iniziative, tra enogastronomia, musica e spettacoli, attenzione al sociale e alla spiritualità: oltre agli stand con le eccellenze del territorio, spazio alla frittata al tartufo ‘da guinness’, cucinata con l’utilizzo di 2025 uova e 80 chilogrammi del pregiato fungo ipogeo, realizzata alla presenza del noto attore Giulio Berruti, testimonial della manifestazione, e di una madrina ‘a sorpresa’. Lo show e la degustazione gratuita si terranno domenica 6 alle 15.30, lungo la riva del fiume Nera. Tra gli eventi di punta, l’esibizione musicale degli ‘88 Folli’ con i loro strumenti riciclati ecosostenibili (sabato 5 alle 9.30 al teatro comunale). Dalla sostenibilità alla solidarietà: sempre sabato la proiezione del film ‘Io sono un po’matto… e tu?’ del regista Dario D’Ambrosi, direttore artistico del Teatro patologico che sarà presente insieme a parte del cast. La musica e l’arte saranno una costante durante le tre giorni di Diamante nero con le installazioni ecosostenibili di Truffleland, mostre di arte in itinere, Arte da inciampo e Arte aerea curate dal Liceo artistico di Spoleto, associazione ‘Borghi, castelli e mulini della Valnerina e vari artisti umbri.