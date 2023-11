Il cuore batte per l’Ucraina: aiuti all’orfanotrofio di Myhailivka Ieri mattina un furgone è partito dall'Istituto scolastico "Cassata-Gattapone" carico di oltre 100 scatoloni di vestiti, scarpe, giocattoli, medicinali, cibo e cancelleria per l'orfanotrofio di Myhailivka in Ucraina. L'iniziativa è stata sostenuta da studenti, professori e personale della scuola.