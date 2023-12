Il Covid resiste ancora ’Open day’ per i vaccini

PERUGIA – La Regione ha organizzato per mercoledì 27 dicembre un open day straordinario per favorire la vaccinazione anti Covid-19, aperto a tutti i cittadini. L’obiettivo è di ridurre la circolazione del virus e proteggere le categorie più fragili e a rischio di sviluppare gravi complicanze, come ricorda l’assessore regionale alla salute e alle politiche sociali, Luca Coletto. Per l’occasione, sarà possibile recarsi, senza prenotazione, in uno dei centri vaccinali appositamente aperti in ogni distretto sanitario delle Usl Umbria 1 (Branca, Umbertide, Città di Castello, Bastia Umbra, Marsciano, Castel del Piano, Passignano sul Trasimeno) e Usl Umbria 2 (Foligno, Terni, Amelia, Narni, Orvieto, Spoleto, Cascia, Norcia). Informazioni più dettagliate - si legge in un comunicato della Regione - sono disponibili al link: "https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/articolo/vaccinaz ione-anti-covid-19-27-dicembre-apertura-straordinaria-dei-centri -vaccinali". Nelle prossime settimane inoltre verranno organizzati ulteriori appuntamenti come quello del 27 dicembre.