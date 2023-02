Il Comune partecipa alla Borsa del turismo di Milano

ORVIETO La città sbarca alla Borsa internazionale del turismo di Milano per promuovere le sue meraviglie e i suoi progetti. Il Comune parteciperà alla Bit, dal 12 al 14 febbraio, e avrà una postazione nello stand della Regione Umbria. Sarà distribuito il nuovo materiale informativo di promozione turistica della città, in italiano e in inglese, che riporta anche il nuovo brand dell’Umbria già presente all’ufficio turistico di piazza Duomo. Una piccola guida per orientare in maniera semplice e immediata i turisti e i visitatori non solo sulle bellezze della città ma anche sulle esperienze da fare, il calendario degli eventi Orvieto Always On, i prodotti come Carta Unica, i nuovi servizi quali la segnaletica multimediale e interattiva, le audio guide e le video guide Lis per rendere accessibile a tutti i principali luoghi e monumenti, e Orvieto Postcard, il servizio per spedire in tutto il mondo cartoline personalizzate dalla rupe.Tra i nuovi prodotti che saranno promossi anche “L’Umbria dei sotterranei“, l’itinerario undergroundche mette insieme il Pozzo di San Patrizio di Orvieto, Narni Sotterranea e le Cisterne di Amelia nell’ambito dell’accordo recentemente firmato.Orvieto sarà protagonista anche della conferenza “I grandi anniversari dell’Umbria: da Perugino a Umbria Jazz passando per il Signorelli“.