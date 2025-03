Il Comune aderisce alla cmapagna di Emergency: "No alla guerra come soluzione delle controversie"

GUALDO TADINO - Il Comune ha aderito alla campagna “R1PUD1A“, promossa da Emergency, iniziativa volta a ribadire con forza il principio sancito dall’Articolo 11 della Costituzione, che afferma il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti, alla presenza dell’assessore alla cultura e welfare, Gabriele Bazzucchi, di rappresentanti di Emergency e di altre realtà locali sensibili ai temi della pace e dei diritti umani. Per questo è stata data visibilità anche esterna alla decisione, srotolando uno striscione con la scritta “R1PUD1A“, che è stato esposto sul terrazzo del palazzo comunale: vuole essere "simbolo di un grande progetto di sensibilizzazione e mobilitazione delle coscienze civiche della comunità, rappresenta un gesto concreto per riaffermare valori fondamentali".