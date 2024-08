Il Comitato si muove contro l’inceneritore

TODI- Il Comitato "Non bruciamo il futuro" della Media Valle del Tevere, costituitosi sei mesi fa, invita tutti i Comuni e le Province dell’Umbria a prendere posizione sul Piano regionale di gestione dei rifiuti formalizzando il dissenso in merito alla costruzione di un nuovo inceneritore. Una lettera in cui si ribadiscono, a chiare note, le motivazioni che hanno spinto molti cittadini a fondare un Comitato. "La scelta di dare vita ad un Comitato – afferma Roberto Cerquaglia - è scaturita dalla necessità di opporsi a questo progetto che consideriamo inutile, dannoso e antieconomico. Riteniamo che il ciclo dei rifiuti debba essere chiuso con soluzioni che tutelino l’ambiente e la salute dei cittadini e che siano compatibili con l’impostazione della gestione dei rifiuti in Umbria caratterizzata, almeno in molte zone, da un grande impegno nella raccolta differenziata". Il Comitato ha sostenuto e sostiene chiunque si impegni per fermare la realizzazione dell’impianto, senza preclusioni politiche o ideologiche; nel mese di luglio, tuttavia, è stato pubblicato il bando Auri per la presentazione di progetti relativi alla costruzione dell’opera e il Comitato è fermamente convinto che vada assunta ogni iniziativa per fermare l’iter amministrativo in corso, anche in considerazione delle prospettive di diminuzione dei rifiuti non trattati e/o residuali, della decrescita della popolazione residente in Umbria, delle azioni di riciclo e riuso già in essere e delle tecnologie alternative già esistenti. "Vi è il concreto "rischio"- aggiunge - che da qui a breve, e comunque entro il periodo di esercizio dell’impianto, gli umbri saranno costretti a diminuire la raccolta differenziata o ad importare rifiuti da altre regioni per garantire un approvvigionamento annuo di circa 170.000 tonnellate all’anno. L’Umbria da sola, infatti, non supera le 130.000 tonnellate all’anno".

Susi Felceti