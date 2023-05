Il cimitero di Baschi nel degrado "Mancanza di rispetto per i defunti"

ORVIETO - Tombe sommerse dalla erbacce talmente alte da renderle a malapena visibili. È una situazione di grave degrado quella si registra nel cimitero di Baschi che è lasciato praticamente a se stesso, privo di manutenzione in in periodo come questo in cui i primi caldi e le piogge trasformano anche i giardini domestici in piccole giungle urbane se non si provvede costantemente alla manutenzione e al taglio dell’erba. "Ci sono erbe infestanti alte oltre un metro che ricoprono le tombe a terra in maniera vergognosa e irrispettosa verso i parenti dei defunti e verso i defunti stessi, che hanno pagato le tasse – dice Daniele Gorini, un abitante di Baschi – non so se il cimitero è stato dato in gestione ad aziende esterne, ma in ogni caso, se non sbaglio il comune non deve vigilare l’operato delle stesse? Vorrei ricordare che oltre a pagare le tasse da vivi, le persone purtroppo devono pagare anche per morire loculi, tasse comunali, luce, tumulazione. Quindi servirebbe rispetto sia per i vivi sia che per i morti".