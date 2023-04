Il centrodestra punta su Masselli La Lega ci ha pensato a lungo ma poi ha scelto la coalizione

Il candidato sindaco del centrodestra è Orlando Masselli, di FdI, assessore al bilancio della Giunta comunale uscente, guidata dal sindaco leghista Leonardo Latini. Il "nodo" politico è tutto qui, perché a dare il benservito a Latini la coalizione, Lega compresa, non ci ha pensato due volte, sulla scia del voto delle politiche di settembre e dei sondaggi che darebbero in perenne ascesa il partito di Giorgia Meloni. I sondaggi nostrani, uno commissionato dal M5S e l’altro diffuso dallo staff del candidato sindaco Bandecchi, danno in testa Masselli, l’uomo "forte" del momento, prevedendo comunque un ballottaggio. Ben sette le liste che sostengono la candidatura di Masselli, oltre quelle dei partiti della coalizione, che raggruppano anche ex esponenti di sinistra. Tra gli aspiranti consigieri gli ex calciatori rossoverdi Fabrizio Fabris e Riccardo Zampagna, quest’ultimo (ex) icona della sinistra "calcistica".

Fratelli d’Italia: Stefano Antonietti, Manuela Beltrame, Giuseppina Bevilacqua, Luca Bonifazi, Patrizia Braghiroli, Maria Vittoria Buzzi, Iulian Cantea, Maurizio Cecconelli, Marco Celestino Cecconi, Delfina Dati, Antonello Di Raimo Marrocchi, Cinzia Fabrizi, Marco Falluomini, Daniele Francescangeli, Nicola Giuliani, Andrea Lazzari, Anna Margaritelli detta Margheritelli, Roberta Montagna, Francesco Paolo Moscato, Vincenzo Muratori, Alessio Pagliaricci, Riccardo Pambianco, Alessandra Paparozzi, Roberto Pastura, Rita Pepegna, Paola Pincardini, Virginia Pitorri detta Virginia, Francesco Pocaforza, Elena Proietti Trotti detta Elena detta Proietti, Monia Santini, Francesco Santocchi, Lucia Valentini.

Terni Masselli sindaco: Maurizio Agrò, Emanuele Briziarelli, Enrico Brozzetti, Alessandro Camilli, Bruna Carducci, Adriano Cipiccia, Alessandro Collazzoni, Francesca Costantini, Sofia De Nicola, Fabrizio Fabris, Marta Fiorelli, Paolo Guerrini, Yari Lupattelli, Valentina Miliacca, Folco Napolini, Pierangelo Nobili, Valdimiro Orsini, Brunella Parroni, Giampaolo Passalacqua, Federica Perri, Francesca Picchiami, Francesca Pretini, Emiliano Proietti Cerquoni, Tullio Rini, Marta Rossetti, Fabrizio Rossi, Anna Rossini, Mattia Saltimbanco, Cristiano Serlorenzi, Mariasilvia Anna Grazia Sodano, Mauro Spagnoli, Pierfrancesco Velli.

Terni protagonista: Marco Ardizio, Susanna Bartoli, Elisa Bravetti, Luigi Bucciarelli, Costantino Canepone, Graziano Capoccia, Paola Ciotti, Massimiliano Consalvi, Marco Diamanti, Edoardo Desiderio, Caterina Giontella, Patrizia Gregori, Valentina Luchetti, Ilaria Maccaglia, Lorena Marconi, Enrico Masciarri, Rita Antonella Petricca, Franca Proietti, Mirko Rossi, Emanuele Tigri, Giampaolo Vescovi, Riccardo Zampagna, Gigliola Zocchi.

Lega Salvini Terni: Sergio Armillei, Giulia Astarita, David Bacchi, Elisa Ballesi, Marco Bizzoni, Federico Brizi, Maria Cristina Brugia, Valdea Cerri, Federico Cini, Liborio Coaccioli, Valeria Delia, Azzurra Di Patrizi, Andrea Fabri, Emanuele Fausti, Emanuela Finistauri, Marisa Formisano, Aurora Francia, Devid Maggiora, Alberto Maniscalco, Luigi Marini, Annamaria Martinelli, Maria Chiara Orazi, Simona Petrucci, Michele Porcacchia, Adrian Daniel Potorac, Luca Primavera, Carla Emanuela Roncella, Francesca Ruozi Berretta, Dario Salvi, Giovanna Scarcia, Leonardo Semplici, Matteo Zannetti.

Forza Italia: Fabio Aliperti, Mirame Andrenomita, Antonella Argenti, Renato Bizzarri, Mirco Bruschini, Francesco Cagnoli, Giuliano Cardini, Michelangelo Carrieri, Marzio Contessa, Claudia Di Giulio, Lucia Dominici, Stefano Fatale, Francesco Maria Ferranti, Marco Forni, Milva Foschi, Manuela Landi, Alfonc Makaj, Elisabetta Manini, Francesca Mariani, Andrea Massi, Valerio Mecarelli, Barbara Moresi, Doriana Musacchi, Katrine Prudenti, Mario Rosi, Marco Roviglioni, Fabio Rubini, Federico Sagaria, Sandro Santori, Vittorina Sbaraglini, Dalila Stefanageli, Francesco Lorenzo Tardito.

Terni Civica: Michele Rossi, Giovanni Ceccotti, Paolo Agnelli, Michele Bussotti, Simona Campanella, Elisa Cardinali, Sabina Sofia Cipriani, Cristina Conti detta Crinti, Giordano Conti, Debora Cornelli, Andrea Cristofari, Nelsimar Encarnacao De Souza detto Leo, Diego Esposito, Federico Fadda, Giorgio Frontini, Roberta Gubbiotti, Alberto Marcellini, Fabrizio Marrocco, Antonella Massoli, Mirco Maurizi, Ilaria Orientale, Carlo Parrabbi, Stefania Pastori, Danilo Peri, Maria Angelina Piscolla detta Marilina, Romeo Piscopo, Maurizio Puzzonia, Sara Salomoni, Gianni Spadoni, Jacopo Tommaso Strinati, Michael Surace, Stafano Vitaloni.

Liberali e Riformisti: Michela Albi, Enrico Armeni, Maira Armeni, Alfonso Bazzucchi, Pierfrancesco Bartola, Fabiola De Angelis, Mario Della Volpe, Rosanna Augusta Filipponi, Francesco Leonori, Martina Mangia, Samuele Manni, Alessandro Marini, Elisabetta Marzi, Simona Marzi, Matteo Massarini, Massimo Neri, Luciano Nevi, Mirko Nevi, Vincenzo Pesci, Alessio Rinaldi, Carlo Teofoli, Lucrezia Zagaglioni