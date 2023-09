"Il centrodestra non vota la sua mozione"

FOLIGNO "Comportamento irrispettoso delle Istituzioni". I gruppi di minoranza Pd, M5S, Foligno 2030 e Patto X Foligno, stigmatizzano quanto avvenuto nell’ultimo Consiglio comunale con la mancanza del numero legale sulla mozione per l’universalizzazione del reato di maternità surrogata. "Il centrodestra fa tutto da solo – scrivono - Presenta una mozione sul reato all’estero della maternità surrogata e poi non la vota. L’opposizione dichiara che tale materia risulta di competenza nazionale, adatta al Parlamento e non al Consiglio comunale, e pertanto, pur partecipando al dibattito, comunica che non ha senso partecipare al voto poiché a livello nazionale non avrebbe alcun effetto. Il centrodestra invece si divide fra chi resta in aula e chi esce facendo di fatto mancare il sostegno alla mozione presentata direttamente dal capogruppo della Lega".