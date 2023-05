Il centrodestra fa quadrato Tesei e Latini a braccetto di Orlando Masselli

Il centrodestra fa quadrato intorno al candidato sindaco Orlando Masselli: alla conferenza stampa di Palazzo Spada non ci sono solo la governatrice Donatella Tesei e gli assessori regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti, ma anche il sindaco uscente Leonardo Latini che, proprio di fianco a Masselli, sottolinea le pessime condizoni di partenza del suo mandato, con il Comune in dissesto, e i risultati raggiunti in termini di risorse e di progetti ora da ultimare. I toni più netti contro il ’competitor’, il candidato sindaco Stefano Bandecchi, li assume proprio la presidente ella Regione, pur non nominandolo mai. "Non è possibiole pensare lo sviluppo economico della nostra regione, a cui lavoriamo, senza considerare Terni e la sua vocazione industriale - tuona Tesei –. Oggi ascoltiamo discorsi fantasiosi. Non s’intercettano 2,6 miliardi di fondi Pnrr, come ha fatto la Regione, andando il giro con la valigia in mano a chiedere non si sa a chi. Le Istituzioni devono essere credibili. I salti nel buio sono da sconsigliare". "Stiamo semplificando i percorsi amministrativi – continua Tesei – ma le leggi sono leggi. Questo tutti devono capirlo". La governatrice rivendica l’inserimento di Terni in ogni azione della Regione, citando in particolare Umbria Jazz. Sulla sanità rivendica invece il progetto del nuovo ospedale con il project financing, i 95 posti per la sanità privata convenzionata al vaglio del Ministero, la centralità delle aziende ospedaliere di Terni e Perugia, la rivisitazione del nuovo ospedale Narni-Amelia.

Ste.Cin.