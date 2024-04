Il Centro Studi nel progetto europeo sulla Shoa

ORVIETO Al via il progetto “Le case di Micol“, finanziato dal bando Cerv European Remembrance 2023, cui partecipa la fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto in un partenariato europeo composto da enti italiani, polacchi, belgi e della Repubblica Ceca. Il progetto muove dall’idea di sostenere la memoria attiva dei drammatici eventi della Shoah valorizzando i sentimenti di pace, bellezza e amore che le famiglie ebree hanno provato e condiviso quotidianamente prima della deportazione.Previsti la realizzazione di un documentario per ogni Paese, che affiderà a una giovane protagonista il racconto e i ricordi della propria casa prima delle deportazioni, e la costruzione di una mappa interattiva e partecipativa per identificare e rappresentare case, botteghe, scuole e altri luoghi in cui hanno vissuto le donne e testimoni dei cortometraggi come loro ultimo luogo di amore e felicità. "Sono molto fiera – commenta la presidente del Centro studi Liliana Grasso-che la fondazione Csco sia partner di questo progetto europeo".