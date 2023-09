Il Centro Polymer compie 10 anni

TERNI – Il Centro socioculturale Polymer compie 10 anni: fine settimana di festa alla ex casa cantoniera di via Narni. "Nel 2012 iniziammo a riflettere sulla mancanza, nel quartiere Polymer, di una struttura sociale rivolta agli anziani e non solo – ricorda Marcello Bizzotti – . Individuammo nella ex casa cantoniera la possibile sede del Centro sociale. Ci fu assegnata ad uso gratuito dal Comune, in cambio del mantenimento del verde pubblico e dello stessostabile"