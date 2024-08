Il Centro Nuoto di Bastia fa collezione di medaglie

BASTIA UMBRA – Grande successo per il Centro Nuoto Bastia ai campionati italiani di nuoto di Roma, al Foro Italico, tappa conclusiva della stagione del nuoto giovanile che accoglie i più promettenti talenti del futuro. Sono stati in 12, tra ragazze e ragazzi a gareggiare, un record di presenze mai raggiunto da nessun’altra realtà umbra. I risultati di maggior rilievo sono arrivati dal settore femminile, con ben 3 medaglie conquistate: Sara Gentili, campionessa italiana nei 50 dorso ed Elena Ranocchia, vicecampionessa italiana sia nei 200 che nei 400 misti, hanno siglato anche i record regionali delle gare disputate, segno evidente di un’importante e costante crescita. Positive anche le prestazioni degli altri atleti scesi in acqua, con Federico Casubaldo, Anastasia Corolco, Francesco Ercolani, Matilde Forti, Riccardo Lamberti, Giacomo Mariani, Gioele Perrone, Dimitrii Postoronca e Diego Sepioni che hanno dato un’ulteriore dimostrazione del buon lavoro portato avanti per tutto l’anno insieme agli allenatori Matteo Bolletta e Andrea Centra, che hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti in questi campionati. Una menzione particolare – viene evidenziato dal Centro Nuoto Bastia - anche per Luca Gervasi, il più giovane tra i qualificati dopo un’ottima stagione, che non ha potuto partecipare alla manifestazione per una forte influenza che lo ha colpito il giorno della partenza. Ora l’attività del sodalizio natatorio bastiolo rimarrà fermo per qualche settimana di riposo, per poi ripartire a inizio settembre per una nuova stagione ricca di obiettivi da raggiungere.