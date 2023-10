Il Centro commerciale diventa un ring. Arriva il trofeo di boxe

Per rendere omaggio alla boxe, sulla piazza esterna del Centro Commerciale Collestrada si svolgerà oggi dalle 17 un “Boxing Day“ di alto livello, che avrà come protagonisti sul ring anche gli atleti delle migliori società pugilistiche del territorio umbro. L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Boxing “Club Bartolini” in collaborazione con la Global Gym di Magione, e con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana delegazione umbra capitanata dal presidente Simone Duchi.