Il cavalcavia ’ferito’ verrà demolito Sabato notte la E45 resterà chiusa

Nella notte di sabato primo aprile saranno eseguite le operazioni di demolizione del cavalcavia, recentemente danneggiato da un mezzo pesante fuori sagoma sulla E45 all’altezza di Promano. I lavori verranno svolti in orario notturno e già da questi giorni sono iniziati i sopralluoghi tecnici e le prime opere da parte delle squadre di operai. Per consentire lo svolgimento della demolizione della sezione di cavalcavia è necessaria la chiusura della E45 in entrambe le direzioni. Anche per evitare i disagi al traffico e per consentire che i lavori vengano svolti in massima sicurezza, Anas ha programmato la chiusura in orario notturno dalle 21 di sabato primo aprile alle 7 di domenica 2 aprile del tratto tra le uscite di Umbertide, Promano e Montone. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio Anas precisa che "per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide Gubbio con rientro allo svincolo di Promano mentre per i veicoli in direzione sud svincolo obbligatorio a Promano con rientro a Montone Pietralunga. A seguito dell’incidente, avvenuto a gennaio, che ne causò danni strutturali importanti, venne chiusa da parte del Comune anche la parte superiore del cavalcavia che conduce verso il paese. Ieri il sindaco di Città di Castello Luca Secondi è intervenuto nel ringraziare "Anas e tutti coloro, forze dell’ordine e di polizia e altri soggetti a vari livelli coinvolti in questo intervento" e invita tutti "all’osservanza delle disposizioni che il comune pubblicherà sui propri canali informativi ufficiali".

La campata del ponte aveva riportato seri danni alle travi portanti con un pericoloso distacco di parti cementizie sulla carreggiata a seguito dell’impatto con un tir in transito col carico fuori sagoma.

Anas aveva chiuso sin da subito la corsia di marcia della carreggiata sud e istituito il transito a doppio senso in direzione opposta. Chiuso ovviamente anche lo svincolo di Promano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Due grosse impalcature in ferro erano state montate a rinforzo del cavalcavia. Il nuovo impalcato in acciaio Corten sarà trasportato sul posto. L’assessore regionale Enrico Melasecche aveva chiesto ad Anas "di velocizzare il tutto, compresa la ricostruzione del cavalcavia entro le festività pasquali".