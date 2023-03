“Il canto dell’anima“ Libercantus Ensemble alla Sala dei Notari

“Il canto dell’anima” – tributo alla donna dedicato a Masha Amini” è il concerto che Libercantus Ensemble propone questo pomerggio alle 17 alla Sala dei Notari in occasione delle celebrazioni della giornata internazionale dei diritti della donna.

L’ensemble è diretto da Vladimiro Vagnetti, con Oreste Calabria, al pianoforte ed eseguirà un programma di polifonia sacra e profana. Iniziativa a cura di Agimus, d’ingresso a 8 euro.

Occasione per apprezzare uno dei gruppi vocali più ammirati e attivi del panorama regione. Libercatus è stato fondato a Perugia nel 2006 da un gruppo di amici con la passione comune per la polifonia e ha intrapreso, sotto la direzione del Maestro Vladimiro Vagnetti, un percorso di studio che lo ha portato ad occuparsi della musica antica e della polifonia moderna e contemporanea, sia di ambito sacro che profano. La nascita del gruppo è legata al progetto di riscoprire le antiche polifonie sacre del XIV secolo conservate alla Bibliotea Augusta poi ha ampliato il suo ambito con album e partecipazione a diversi eventi musicali in Umbria.