"Il Campus. Da Vinciè un cantiere"

UMBERTIDE – Campanella con polemiche per il Campus ’Leonardo da Vinci’. A suonarla, in concomitanza con l’inizio delle lezioni il consigliere provinciale Giovanni Dominici (nella foto) che afferma che la scuola – di proprietà della Provincia di Perugia, riprenderà le lezioni con il cantiere per l’ampliamento ancora aperto. "Per questo - dice l’esponente leghista - esprimo grande preoccupazione. I lavori - ricorda Dominici - dovevano già essere finiti nel settembre del 2022, ma ad oggi il cantiere è ancora aperto, con rinnovati disagi per studenti e personale. Saranno riconsegnate solo le vecchie aule, perché le nuove sono ancora interessate dai lavori, con gli studenti in alcuni casi costretti ad assistere alle lezione nei corridoi. Anche i laboratori non potranno essere utilizzati poichè occupati da classi in mancanza di altri spazi". Ma non basta: "il nuovo blocco bagni non è agibile e manca ancora l’impianto antincendio. Inoltre la parete ventilata non è stata completata, con tutti i disagi conseguenti dovuti al rumore. L"esterno" - marciapiedi ed altro - deve essere ancora iniziato". "La ditta che si è aggiudicata l’appalto - insiste il consigliere - lavora con due operai, a cui si aggiunge personale di ditte esterne che realizzano gli impianti, operanti in regime di sub-affidamento. Se tutto procederà senza altri intoppi i lavori dovrebbero terminare entro la fine dell’anno, con un ritardo di un anno e quattro mesi". Il consigliere ha annunciato un’altra interrogazione sullo stato dei lavori. Pa.Ip.