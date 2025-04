Il Calendimaggio si accende. Presentata la super-Giuria: "Competente e prestigiosa"

Lorenzo Donati, compositore e docente del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia; Élisabeth Crouzet-Pavan, storica e docente di storia del Medioevo all’Université Paris-Sorbonne; Maurizio Zaccaro, regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, fotografo, vincitore del David di Donatello per il miglior regista esordiente con il film "Dove comincia la notte". Sono i componenti della giuria del Calendimaggio che, con i loro giudizi, decideranno chi, tra Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, vincerà il Calendimaggio di Assisi 2025, in programma dal 7 al 10 maggio. "Una giuria di alta qualità – il commento del presidente dell’Ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, che prima della presentazione della giuria ha fatto osservare un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco – con un curriculum prestigioso che sono sicuro sapranno giudicare con competenza lo spettacolo proposto dalle Parti, che da mesi lavorano per impressionare il pubblico e i giurati. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo a organizzare la Festa, sicuro che ancora una volta Parte de Sotto e Parte de Sopra daranno il meglio di sé". Città che si avvicina al Calendimaggio con le taverne aperte, con le sedi operative di Sopra e di Sotto nel pieno delle attività così come i vicoli dove si stanno realizzando le ricostruzioni di vita medievale Sul fronte delle iniziative di avvicinamento, mercoledì 30 aprile alle ore 16, alla Piazzetta della Chiesa Nuova, con la presentazione delle giovani candidate al titolo di Madonna Primavera.

Maurizio Baglioni