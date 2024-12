Il calendario delle feste: "Grande sforzo collettivo"

BASTIA UMBRA - Presentato il cartellone di eventi e iniziative previste per il Natale 2024. Il sindaco Erigo Pecci ha voluto rimarcare il grande sforzo collettivo di tutti i soggetti che hanno permesso la realizzazione del programma di Natale, il cui obiettivo è quello di dare piccoli segnali alla città della visione culturale dell’attuale giunta, senza nulla togliere a ciò che si è fatto fino ad ora, ma cercando di valorizzare, sperimentando, nuovi aspetti. L’assessore alla Cultura Paolo Ansideri ha sottolineato come il percorso sia iniziato cercando di comprendere quale fosse l’essenza più profonda del Natale, che è famiglia, ritrovarsi nei luoghi d’origine, riabbracciare la propria comunità. Da qui l’idea del “Natale della memoria, dei luoghi e del dono“. Fra le iniziative, oltre alle consuete luminarie, verranno illuminati alcuni luoghi cardine di Bastia Umbra (alberature più importanti, silos Petrini, vetrata dell’ex Ospizio); Piazza Mazzini sarà la Piazza del Natale e verrà invasa da istallazioni; le 5 chiesine di Bastia (eccetto Santa Croce in cui è prevista una diversa istallazione) rappresenteranno la memoria e il vissuto personale interiore. Il Capodanno 2024 si terrà presso l’Arena Mattatoio in Piazza del Mercato.