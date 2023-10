Il Caf festeggia 30 anni di attività e chiude la campagna fiscale

Tempo di festa in casa Cisl che ieri ha spento 30 candeline di attività del Caf-Cisl. Un giorno di festa, ma anche di formazione, di “team building” come lo definisce la presidente di Sintumbria, la società dei servizi della Cisl Umbria, Beatrice Billardello che, assieme alla responsabile fiscale Laura Novelli, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito agli importanti risultati che hanno caratterizzato anche questa stagione fiscale. Il loro grazie arriva da Spello dove erano presente il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e il consulente di Sintumbria, la segreteria regionale Cisl, le categorie e i delegati che hanno saputo supportare l’attività dei servizi. Il segretario generale Angelo Manzotti, assieme a tutta la segreteria e ai coordinatori per la Cisl delle Aree Sindacali Territoriali, ha manifestato soddisfazione per la chiusura dell’attività fiscale: "Un risultato importante per la nostra organizzazione – è stato il suo commento -. Questo grazie al lavoro di squadra dei nostri operatori che hanno ancora una volta dimostrato la loro spiccata professionalità e disponibilità".