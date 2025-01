Il ’buco’ delle Comunità montane. Tre mesi per azzerare tutti i debiti

La Giunta regionale prolunga l’incarico del Commissario liquidatore delle Comunità Montane e gli chiede in tre mesi di azzerare il debito di 1,7 milioni. Il percorso di ristrutturazione e sistemazione del passivo della Comunità del Trasimeno (il buco superava i 19 milioni nel 2021, ndr) sarà dunque portato avanti ancora fino al prossimo 31 marzo 2025 da Fabrizio Vagnetti (nella foto) "al fine di assicurare la continuità amministrativa nella gestione liquidatoria in corso, garantire il regolare funzionamento delle attività di liquidazione e il presidio delle procedure e delle iniziative intraprese dal Commissario". Vagnetti, in tre anni, ha ridotto il disavanzo complessivo delle ex Comunità umbre da 8,4 a 1,7 milioni. Ora però, nell’atto approvato dall’Esecutivo, entro il 31 marzo "dovrà azzerare il disavanzo, garantendo un equilibrio economico-finanziario; massimizzare il recupero degli asset, valorizzando il patrimonio disponibile; preservare la stabilità finanziaria dei Comuni del Trasimeno, riducendo al minimo gli impatti negativi della liquidazione". Qui infatti, la situazione è ancora molto complessa, dato che al 30 giugno lo sbilancio ammontava a oltre 15 milioni. Va anche ricordato che c’è un faro acceso su alcuni amministratori che hanno guidato la Montana del Trasimeno-Medio Tevere della Corte dei Conti che potrebbe aver già chiesto conto loro per il buco accumulato negli anni. Ma c’è anche aperta la partita della vendita delle quote della società pubblico privata di Collestrada Wood srl (messa in liquidazione nel 2009), per la quale si valuta un’azione civile nei confronti degli amministratori stessi, società che aveva in portafoglio una serie di terreni, diventati poi edificabili e che è stata ceduta per tre milioni. Compito in questi tre mesi del liquidatore sarà inoltre quello di informare la Giunta in merito alle varie attività poste in essere e allo stato dell’arte della liquidazione fornendo una tabella esplicativa sull’esito delle gare ai fini della stima e della programmazione della durata residua della liquidazione.