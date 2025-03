Il "Bartolo d’Oro". L’Università celebra gli ex studenti di successo. Ecco tutti i premiati

"Con questa cerimonia non celebriamo solo i nostri alunni illustri, ma rinnoviamo il patto intergenerazionale che è alla base della missione universitaria", così ha spiegato il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero in occasione della cerimonia in Aula Magna per la consegna del “Bartolo d’Oro”, il prestigioso riconoscimento istituito dall’Università degli Studi di Perugia per onorare le personalità illustri che hanno effettuato i propri studi nell’Ateneo perugino, nonché per la premiazione delle migliori tesi di laurea dei 14 Dipartimenti UniPg per l’anno accademico 2022/2023.

Il “Bartolo d’Oro”, destinato alle laureate e ai laureati dell’Ateneo che hanno raggiunto livelli di eccellenza nelle proprie carriere professionali, è stato assegnato quest’anno alla chimica e imprenditrice Catia Bastioli, al medico e scienziato Andrea Baccarelli, al Procuratore della Repubblica di Cosenza Vincenzo Capomolla, alla giornalista Elena Testi, all’astronauta Roberto Vittori. Il premio è costituito da una medaglia, recante l’effige di Bartolo da Sassoferrato e il sigillo dello Studium Generale.

I riconoscimenti per le migliori tesi dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia sono stati invece consegnati alle dottoresse e ai dottori Maurizio Gildo Cavaliere (Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie), Vincenzo Diana (Economia), Giulia Mancinelli (Filosofia, Scienze Sociali, umane e della Formazione), Marta Cocco (Fisica e Geologia); Leonardo Cainca e Raoul Cardellini ex aequo (Giurisprudenza), Alessandrini Giada (Ingegneria), Cecilia Baccarini (Ingegneria Civile e Ambientale), Luca Colucci e Alessandro Massoli ex aequo (Lettere - Lingue, Letterature antiche e moderne), Lucrezia Rinelli (Matematica e Informatica), Chiara Piec (Medicina Veterinaria), Paolo Emilio Bartolucci e Paola Scocca ex aequo (Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali), Laura Pellegrino (Scienze Farmaceutiche), Giovanna Magherini (Scienze Politiche), Francesco Pellegrini (Medicina e Chirurgia).

"Celebriamo con entusiasmo questa seconda edizione della Giornata dell’Università Italiana – ha affermato Oliviero – . La data del 20 marzo si è ormai consolidata come momento fondamentale nel panorama accademico nazionale. La scelta di far coincidere questa ricorrenza con il conferimento del Bartolo d’Oro rappresenta la continuità di un percorso iniziato lo scorso anno. Questa massima onorificenza, dedicata all’illustre Bartolo da Sassoferrato, va oltre il riconoscimento della sua straordinaria influenza nel campo giuridico: celebra la sua visione integrata di merito, diritto, politica e governance, il suo ruolo di diplomatico e la capacità di stabilire ponti tra culture e istituzioni diverse".