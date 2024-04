Il ’balcone sul lago’ diventa realtà. Nuovo Pontile di Punta Navaccia

Tagliato il nastro del "balcone sul lago". Il pontile di Tuoro sul Trasimeno ieri ha ricevuto la sua incoronazione ufficiale a grande opera del lago, tanto attesa e pronta ad ospitare quel traffico turistico misurato nelle 120 mila persone che ogni anno lo percorrono per raggiungere i traghetti che portano verso Isola Maggiore. Ieri mattina nell’occasione è stata anche inaugurata la nuova biglietteria Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS) del servizio pubblico di linea per la navigazione del lago Trasimeno. Un maxi evento unico dunque alla presenza del sindaco di Tuoro sul Trasimeno, Maria Elena Minciaroni, del vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni e del consigliere regionale Eugeno Rondini oltre ai rappresentanti della società di trasporti. Tra le tante novità il fatto che la biglietteria, completamente rinnovata, è stata posizionata strategicamente all’inizio del pontile e nelle vicinanze dell’Ufficio Informazioni Turistiche comunale. Questa nuova location, frutto della sinergia con il Comune di Tuoro sul Trasimeno, consente ai viaggiatori – cittadini e turisti – di accedere agevolmente e simultaneamente sia alle informazioni turistiche locali che all’acquisto dei titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio pubblico di linea sul lago.

Il progetto di recupero del pontile, affidato alla società di ingegneria Sintagma, è stato realizzato grazie ad un contributo di circa 1 milione e 400mila euro finanziati dalla Giunta regionale umbra, all’interno dei Progetti Integrati Trasimeno e Tevere per l’anno 2023. "Alla base del progetto – è stato spiegato – vi è stata la scelta di conservare il vecchio pontile. Una scelta improntata al principio di sostenibilità, che ha consentito di ridurre l’impatto economico e fisico sul sistema lago e che ha avuto vantaggi anche in termini di utilizzabilità".

L’intervento ha riguardato anche l’eliminazione di circa 600 tonnellate di materiale ammalorato e la ricostruzione di uno scheletro semirigido e la predisposizione di una struttura che può essere regolata in altezza, adattandosi così ad ogni possibile evento. Il nuovo pontile ha appunto l’aspetto di una sorta di balconata dotata di sedute da cui poter ammirare lo spettacolo di Campo del Sole.