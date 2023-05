"Il 2018? Non c’è confronto C’è stato un riposizionamento"

Marco Cecconi, già assessore al welfare della prima Giunta Latini, coordinatore comunale di FdI, è il più votato della lista del partito di Giorgia Meloni, con oltre 600 preferenze. Da quando FdI si presenta alle amministrative, 2014, 2018 e 2023, Cecconi è sempre stato il più votato. "E’ un onore per me", commenta.

La coalizione passa dal 49% del 2018 al 35 attuale. "Non si può fare un confronto con il 2018 - spiega Cecconi – , c’era un contesto completamente diverso, con gli elicotteri che volavano su Palazzo Spada (il riferimento è all’inchiesta sugli appalti comunali, finita con le assoluzioni più complete di tutti i coinvolti ndr). Quel clima non c’è più: otto mesi fa per le politiche di settembre il centrodestra ha ottenuto il 44%, quello è il riferimento. Chi parlava di vittoria al primo turno, sbagliava perché il 56% dei ternani o non vota o non è di centrodestra. Nel frattempo è sceso in campo Bandecchi, quindi c’è una proposta politica in più. Normale che ci sia stato un riposizionamento".

Anche Orlando Masselli, candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio, torna sul voto: "Un risultato atteso, ma importante anche dal punto di vista del consenso personale. Ora abbiamo 15 giorni per coinvolgere l’elettorato che, al primo turno, ha scelto l’antipolitica". "Il ballottaggio – continua – era atteso. Credo che a sinistra si sia verificata una perdita importante di consenso. Detto questo, noi guardiamo al nostro lavoro e all’impegno che torneremo a spendere per i cittadini".