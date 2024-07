FOLIGNO La coalizione progressista riparte con una grande cena in cui radunare i propri sostenitori ed elettori. L’appuntamento è il 10 luglio. A comunicarlo sui social è stato lo stesso Mauro Masciotti, che è tornato a parlare in un breve video pubblicato sulla pagina dalla quale è stata raccontata la sua campagna elettorale. Ulteriori dettagli saranno forniti più avanti, intanto l’intenzione era quella di dare un segnale di vitalità in questa nuova fase di ‘traversata’ che spetterà il centrosinistra. Per Masciotti si configura la prima scelta, ovvero quella del gruppo al quale iscriversi in Consiglio comunale. Salvo sorprese, il candidato sindaco dovrebbe iscriversi al gruppo di ‘Foligno domani’, la lista civica nata sotto la sua spinta, che ha eletto Tommaso Feliziani. Se così fosse, Masciotti seguirebbe la stessa strada di Pizzoni, il candidato del centrosinistra del 2019, che si iscrisse al gruppo della lista ‘Patto x Foligno’, vale a dire quella che aveva contribuito a creare. Da capire poi chi, tra Masciotti e Feliziani, farà il capogruppo. Stessa questione, ovvero l’attribuzione del capogruppo, c’è nel Pd. La logica e la prassi della scorsa legislatura vorrebbe che potrà essere Rita Barbetti, già vicesindaco e consigliere comunale, a ricoprire il ruolo che fu di Elia Sigismondi, scelto nel 2019 in quanto campione di preferenze. La prima convocazione del consiglio comunale dovrebbe arrivare a breve, secondo i termini del Tuel.