Idee innovative d’impresa. Un bando per i giovani “Neet“

Un bando per valorizzare idee innovative d’impresa, rivolto a giovani Neet, è stato pubblicato oggi sul sito web del Comune di Terni nella pagina tematica delle Politiche Giovanili. "Il bando – spiega l’assessore Marco Schenardi – è una delle azioni in programma nell’ambito del progetto Neet in Zone 10 che abbiamo presentato nelle scorse settmane e che sta andando avanti con i servizi programmati: uno sportello di consulenza nello spazio di coworking Bloom, le selezioni per i tirocinanti nelle aziende e, adesso, anche con questa ulteriore selezione rivolta ai ragazzi che, essendo senza lavoro, vogliono provare a metter su una piccola impresa e hanno bisogno di consigli pratici e di un confronto con gli esperti attraverso un percorso molto concreto con i laboratori d’impresa". Partecipando al bando, che scade il 29 febbraio, si può essere ammessi a un programma formativo full-immersion (20 ore), completamente gratuito, per l’avvio e il consolidamento di Start-up, ovvero di imprese innovative, attraverso la partecipazione a laboratori d’impresa. Al bando, che è rivolto ai giovani di Terni e dei Comuni della Zona Sociale 10 (Acquasparta, San Gemini, Stroncone, Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino) possono partecipare persone singole con età compresa tra 14-35 anni e team informali costituiti a maggioranza da Neet.