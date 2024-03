I volontari di Retake al servizio della comunità

Il 26 gennaio è venuta a trovarci Rebecca Spitzmiller, la fondatrice di Retake, un’associazione no-profit nata a Roma nel 2010 che promuove la bellezza e la cura degli spazi pubblici, lottando contro il degrado urbano così diffuso nei centri più grandi ma presente anche, in misura minore, nella nostra Umbria. Rifiuti, erbacce, stickers, scritte e graffiti, aree verdi trascurate, sono questi i nemici contro i quali quotidianamente lottano, rimboccandosi le maniche e impugnando ramazze, pennelli e raschietti, i tanti volontari che a Roma e in altre città italiane scendono in strada impegnando il proprio tempo libero per un’Italia migliore. Ad accompagnare Rebecca, che il presidente Mattarella nel 2019 ha nominato Ufficiale al merito della Repubblica, è stata Cristina Garofani, la referente del Gruppo Retake Trevi, operativo dalla fine del 2021 e costituito da una decina di volontari. Nel corso dell’incontro abbiamo riflettuto su concetti come democrazia, dialogo, minoranze, inclusione e bene comune: abbiamo capito come tutto ciò debba tradursi nell’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole. Alla costruzione di una società più giusta, nella quale non ci sia spazio per il degrado umano e materiale, siamo chiamati anche noi. È per questo che abbiamo chiesto l’aiuto di Retake Trevi in merito alle scritte offensive, affinché fossero cancellate. All’intervento ha partecipato anche il nostro compagno Francesco e Giada, allieva di un’altra classe.