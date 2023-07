I vigili sulle “due ruote“ Bici elettriche e scooter per parchi e sosta selvaggia

Scooter e bici elettriche, ora i vigili controlleranno in maniera più dinamica parchi e cnetro storico. Ieri infatti sono state consegnate davanti all’atrio di palazzo dei Priori, due bici elettriche Stromer, dall’Ad della concessionaria Cdp De Poi Ducati Perugia, Filippo De Poi al comandante della Polizia Locale, Nicoletta Caponi, alla presenza del sindaco Andrea Romizi e dell’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Luca Merli. Ma oltre a queste la comandante ha deciso di rimettere in strada anche due agenti con l’utlizzo di altrettanti scooter.

"Vivo in centro e ho la concessionaria fuori Perugia- ha detto Filippo De Poi - io stesso ho sperimentato la fattibilità di usare la bici elettrica non solo come mezzo di svago ma anche come mezzo di trasporto nel tragitto casa-lavoro. Condivido molte scelte di questa Amministrazione in tema di infrastrutture ciclabili in città e in periferia - ha proseguito De Poi - sono convinto che insieme, aziende, amministrazioni e cittadini, ognuno con i giusti sforzi, possano promuovere nuovi modelli di vita, usare la città in modi differenti e lasciare un pianeta sano e vivo alle nuove generazioni".

Soddisfatti il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla sicurezza Luca Merli: "Le unità di polizia in bicicletta offrono diversi vantaggi rispetto alle auto di polizia tradizionali. Possono muoversi agilmente attraverso il traffico congestionato, accedere facilmente a percorsi pedonali e zone pedonali, e raggiungere luoghi che sarebbero difficili da raggiungere con un veicolo a motore".

"Oggi – hanno concluso Romizi e Merli - la nostra Polizia Locale viene dotata, grazie alla famiglia De Poi, di un mezzo che permetterà ai nostri agenti di interagire più facilmente con i cittadini e di avere una maggiore presenza sul territorio".

Le due E-bike Stromer, dotate di motore elettrico nel mozzo posteriore, assicurano una spinta fino a 45 kmh e le loro potenti batterie BQ814 garantiscono un’autonomia fino a 150 chilometri. Si tratta di mezzi con targa per i quali è dunque l’utilizzo del casco. E i controlli oltre a quelli dedicati alla sicurezza del centro storico, saranno dedicati sempre in città alla sosta selvaggia e nei parchi più grandi come il percorso Verde di Pian di Massiano o il Chico Mendez tra via Cortonese e Centova