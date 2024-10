“I sapori del cinema“ , la star è Terry Gilliam . Enogastromia e proiezioni con Umbria Film Festival

E’ Terry Gilliam (nella foto), regista dal talento visionario e fuori da ogni schema, la superstar del nuovo week-end di “Umbria - I Sapori del cinema”, manifestazione della Regione che abbina la magia della settima arte alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Il bel programma in scena da venerdì a domenica è proposto dall’Umbria Film Festival, tra Montone e Umbertide con degustazioni, proiezioni, incontri e tour guidati alla scoperta del patrimonio artistico e naturalistico dei due borghi. Si comincia venerdì alla Cantina Blasi di Umbertide con degustazione di vini e di prodotti locali e la proiezione del film “Il Vegetale” con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti, regia di Gennaro Nunziante. C’è anche il tour guidato della cantina storica e la visita alla mostra fotografica “UFF. Color, Black & Wine” che racconta la storia dell’Umbria Film Festival. Anche sabato si resta alla Cantina Blasi con un matinèe per gli studenti del Campus Leonardo da Vinci e nel pomeriggio con l’Aperitivo cinematografico dedicato al cocktail “Singapore Sling”, prediletto dai protagonisti del cult-movie “Paura e delirio a Las Vegas”, con Johnny Depp e Benicio del Toro, diretto da Terry Gilliam. La serata prosegue con la Q&A - Question and Answer con Gilliam, presidente dell’Umbria Film Festival e cittadino onorario di Montone. Quindi si vedrà “Paura e delirio a Las Vegas”. Finale domenica con un tour guidato che inizia con il percorso “Viaggio nel tempo nel borgo di Montone” e la visita alla Cantina Morganti dove si produce il vin santo, a cura del Consorzio del Vinosanto Affumicato dell’Alta Valle del Tevere. A seguire visita guidata all’Abbazia di Montecorona a Umbertide (dove Pupi Avati ha girato scene di film “Dante”) e all’Eremo di Montecorona condotta dai monaci di clausura. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: [email protected].