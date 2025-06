I ragazzi del Serafico protagonisti alle Special Olympics

Il medagliere del Serafico di Assisi si arricchisce ancora: alle Special Olympics 2025, ospitate quest’anno a Colleferro dal 6 all’8 giugno, sono piovute medaglie per i due giovani atleti ‘serafici’, Alessandro Brancale e Ciprian Gugiuman. I ragazzi, infatti, hanno dimostrato che impegno e passione sportiva possono davvero superare ogni barriera. Brancale ha confermato la sua classe conquistando due ori: uno nei 110 metri ostacoli, sua specialità storica, e l’altra nel salto in alto, disciplina in cui si è distinto anche nelle passate edizioni con risultati da record. Gugiuman, invece, ha brillato nel lancio del peso e nel salto in alto, ottenendo un argento che corona mesi di allenamento e dedizione.

Le Special Olympics rappresentano molto più che una semplice competizione sportiva. Sono un punto di arrivo, ma anche di partenza perché “ogni gara è il risultato di un percorso fatto di costanza, fiducia e relazione – spiega Daniele Gullia, tecnico AFA del Serafico – ma soprattutto di gioco e passione. Gli allenamenti, infatti, non sono solo esercizio fisico, ma rappresentano occasioni in cui i ragazzi scoprono sé stessi, imparano a stare in gruppo, a rispettare tempi e regole. Partecipare a queste competizioni sportive li fa crescere come persone, non solo come atleti”.

La realtà assisana guidata da Francesca Di Maolo - centro di eccellenza italiano per la cura e la riabilitazione di bambini e giovani adulti con disabilità gravi e gravissime - conferma ancora una volta la propria eccellenza anche nell’ambito sportivo.