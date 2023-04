I “Quadri viventi“ ispirati alle opere al Perugino La dedica degli organizzatori al “meglio maestro“

Quest’anno i “Quadri viventi“ di Città della Pieve saranno ispirati alle opere del Perugino. La rappresentazione della passione di Cristo, a cui dà vita ogni anno il Terziere Borgo Dentro è giunta ad oltre trenta edizioni, ma questa sarà speciale, proprio in virtù del legame tra il Divin pittore di cui ricorre il cinquecentenario dalla morte e la sua città. I “Quadri viventi“, occupano come da tradizione i sotterranei di Palazzo Orca, la Domenica e il Lunedì di Pasqua (dalle 16 alle 19). I temi della passione, morte e resurrezione di Cristo trovano espressione in queste scene interpretate da circa 40 figuranti, incentrate su L’Ultima Cena, L’Orto del Getsemani, L’Ecce Homo, La Flagellazione, La Pietà sul Cristo Morto, La Resurrezione. Le scene, rese particolarmente coinvolgenti dalla scrupolosa ricostruzione secondo la Storia Sacra, trovano da sempre ispirazione negli esempi della tradizione pittorica italiana, in particolar modo da quella cinque-seicentesca. E così i Quadri del Borgo Dentro diventano un omaggio alla ricchezza pittorica della città che vanta i natali di grandi artisti. "Quest’anno, in occasione del cinquecentenario della sua morte – spiegano gli organizzatori – abbiamo deciso di rendere omaggio all’artista più celebre di Città della Pieve, Pietro di Cristoforo Vannucci, detto anche il “Divin Pittore“ e “Perugino“. Egli fu uno dei più influenti pittori italiani del suo tempo tanto da essere definito da Agostino Chigi “il meglio maestro d’Italia“. Un’altra interessante iniziativa: sarà possibile, con un unico biglietto, ammirare le meravigliose opere del Perugino presenti nella Città ed i Quadri Viventi in un interessante percorso di trekking urbano, per le giornate di Pasqua e Pasquetta, saranno alle 15.30 ed alle 17.15, terminata la passeggiata sarà possibile usufruire dell’ingresso ai Quadri.