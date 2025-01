I primi sei mesi di Fiorucci: "Troppi debiti ereditati. Investimenti impossibili"

Sono già passati sei mesi di attività governativa da parte dell’amministrazione Fiorucci, che ieri in conferenza stampa ha fatto il punto su questa prima metà di primo anno. Dopo un’analisi del territorio e delle sue caratteristiche demografiche, topografiche, economiche e occupazionali, il sindaco ha subito parlato del bilancio del Comune: "L’avanzo di bilancio sul quale possiamo contare – ha spiegato Fiorucci – è minimo, pari circa a 400mila euro, una cifra che non consente grandi manovre di investimenti. Il Comune di Gubbio ad oggi ha 12milioni di euro di indebitamento con Cassa depositi e Prestiti, il riambientamento della discarica di Colognola pesa per circa 3 milioni, e a fine 2026 l’ente avrà un indebitamento per circa 15 milion".

Non solo, perché c’è anche la tematica dello sforamento economico: "Oltre 1milione 200mila euro sono stati sforati per l’edificio scolastico, 180mila euro per il campo da basket e lo skate park, che si sommano ai 215mila del nido di San Pietro, ai 461mila euro di disavanzo per la scuola Aldo Moro e ai 170mila euro sforati per la ex scuola di Padule".

Capitolo parcheggi: "L’azienda Sis, a seguito di decisioni prese nel tempo dalla precedente giunta, ha registrato 133mila euro di mancati incassi, motivo per cui siamo stati costretti a mettere a pagamento l’area del Teatro Romano, che siamo perfettamente consapevoli non essere un parcheggio, e la zona dell’ex seminario. Siamo anche allo studio di nuove zone vocate al parcheggio: Sis potrebbe essere interessata a fare investimenti in questo senso". Tanti altri gli argomenti trattati nella lunga disamina dell’amministrazione comunale: dalla Gubbio Cultura e Multiservizi fino al Museo degli antichi Umbri, passando anche per il piano straordinario strade attivato dal Comune e le occupazioni di suolo pubblico. Anche gli assessori si sono poi soffermati sui progetti messi in campo e sul da farsi per i prossimi mesi. Erano presenti Spartaco Cappannelli, Carlotta Colaiacovo, Lucia Rughi, Filippo Farneti, Francesco Gagliardi, Paola Salciarini e Micaela Parlagreco: la squadra degliu assessori al completo ha portato la propria testimonianza riguardante il contributo dato finora alla città.

Federico Minelli