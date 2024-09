“I Primi d’Italia“, si parte. Quattro giorni di eventi per l’edizione numero 25

Al via oggi la 25esima edizione de “I Primi d’Italia“. La kermesse sarà inaugurata oggi a Largo Carducci ma la giornata è densa di appuntamenti, fin dalla mattina. Si inizia alle 9.30 con le Food Experience all’Auditorium Santa Caterina grazie a Horeca Experience - Viaggio Gastronomico per i professionisti del gusto, che proseguiranno poi anche il pomeriggio (alle 16) con Spaghetti d’Italia: storie, vizi privati e pubbliche virtù dell’icona alimentare che ci ha distinto nel mondo con Marino Marini e Catia Ciofo (a cura dell’Università dei Sapori). Alle 18 Giovani talenti all’opera con gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Assisi. Alle 16 saranno aperti anche i Villaggi Del Gusto e le Mostre-Mercato, mentre partirà anche la sezione I Primi d’italia Junior (Palazzo Candiotti) con un focus su Le tagliatelle a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. A seguire (alle 17) il focus sugli strangozzi a cura dell’associazione Eat Umbria. Alle 18 toccherà a La pasta colorata a cura ancora della Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione. Per i genitori tre momenti di approfondimento sull’educazione alimentare. Alle 18.30 primo appuntamento con il Premio I Primi d’Italia, riconoscimento che sarà consegnato nel corso della quattro giorni a personalità di spicco. Sempre in Piazza della Repubblica prenderanno il via i primi cooking show: alle 19 protagonista Andrea Mainardi. Alle 21 uno dei momenti più attesi per la sezione A Tavola con le Stelle. All’Auditorium Santa Caterina una cena stellata a otto mani, che vedrà come protagonisti i quattro chef dei ristoranti umbri insigniti quest’anno della stella Michelin: Fabio Cappiello (Norcia), Giulio Gigli (Capodacqua), Andrea Impero ( Brufa) e Ada Stifani (Perugia). Dalle 22 gran finale della prima giornata sul palco in Piazza della Repubblica con il cabaret show di Giovanni Cacioppo e a seguire il dj set di Francesco Cantoni.