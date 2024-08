i nuovi alberi muoiono

"In questa ondata di calore record la città sta diventando sempre più invivibile. Ma mentre molti degli alberi piantati in sostituzione di quelli abbattuti si stanno seccando, la priorità dell’amministrazione comunale di Terni sembrano essere le fioriere donate dall’Università telematica del sindaco". Sono le parole del consigliere del Movimento 5S Claudio Fiorelli che interviene sulla manutenzione del verde pubblico a carico del comune. "Per numero e consistenza, infatti – spiega il consigliere grillino – le alberature piantumate in questi anni a Terni sono già del tutto insufficienti per avere un impatto significativo sull’aria della città e per mitigare gli effetti delle ondate di calore. Mandare in malora quel poco fatto, mentre si pensa ai fiorellini sui pali della luce, è un atto di grande irresponsabilità. Comprendiamo perfettamente la necessità di mettere in sicurezza strade e parchi da alberi potenzialmente pericolosi, ma non accettiamo questo approccio passivo nei confronti del verde pubblico, che andrebbe considerato come un’infrastruttura strategica in una città dove il caldo record e le strade roventi si uniscono ai record di inquinamento. Invitiamo l’amministrazione comunale, a non fare ulteriori danni e a provvedere quanto prima a tutelare il patrimonio arboreo della nostra comunità cittadina".