I nodi della nostra sanità: "Reumatismi, pochi medici e liste di attesa lunghe"

"La grave carenza di specialisti e una distribuzione non uniforme sul territorio regionale ha portato una rilevante mobilità di pazienti umbri verso altre regioni per prestazioni specialistiche reumatologiche, con conseguente elevato numero di prescrizioni per farmaci ad elevato costo da parte di specialisti di altre regioni e, quindi, inadeguato controllo della spesa regionale. Ciò ha determinato allo stato attuale forti criticità della attuale organizzazione assistenziale reumatologica in Umbria, come ad esempio lunghe liste di attesa e mancanza di percorsi assistenziali differenziati per bisogno di salute. Per questi motivi e, anche, su spinta delle associazioni di pazienti e delle società scientifiche nazionali, stiamo applicando lo schema della “Rete Assistenziale Integrata”". A spiegarlo è Roberto Gerli, direttore della struttura di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e coordinatore della Rete Reumatologica umbra che ha spiegato come sarà la nuova riorganizzazione ospedale-territorio dei servizi specialistici reumatologici. Lo ha fatto alla sala Montalcini dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. La nuova riorganizzazione si concretizza grazie ai lavori del Comitato direttivo della Rete Reumatologica umbra, che prevede un piano di ottimizzazione dei servizi e ambulatori specialistici, sotto il coordinamento funzionale regionale e centro “hub” riconosciuto nella struttura complessa di Reumatologia presente presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Nello specifico il piano di riorganizzazione prevede un assetto specialistico come segue: Struttura complessa di Reumatologia dell’ospedale di Perugia a valenza interaziendale insieme all’Azienda Usl Umbria 1 con 5 medici reumatologi per le attività del Centro Hub e per le attività di specialistica ambulatoriale (2 per strutturare, 2 ambulatori settimanali per il Distretto del Perugino), 4 medici reumatologici nell’ambito dell’Azienda Usl 1 (per strutturare ambulatori per gli altri 5 Distretti) con possibilità codificata di interscambio o rotazione del personale medico tra le due Aziende. Per la Struttura Semplice di Reumatologia di Terni, 3 reumatologi per le attività del Centro Spoke e per le attività di specialistica ambulatoriale (1 per strutturare un ambulatorio settimanale per il Distretto di Terni). Per l’Azienda USL Umbria 2 si prevedono 3 Reumatologi (per strutturare ambulatori per gli altri 5 Distretti).