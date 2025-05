I nodi del post-terremoto. Ecco i soldi per gli affitti: "Solo un ritardo tecnico"

Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas): sono arrivati i soldi di aprile. Ne godono 152 famiglie umbertidesi le cui abitazioni sono risultate inagibili dopo il terremoto del 9 marzo di due anni fa che aveva colpito in modo particolare Pierantonio e Pian d’Assino, nell’umbertidese e Sant’Orfeto, frazione di Perugia. La Regione ha liquidato l’altro ieri 110mila euro, permettendo al Comune di Umbertide di erogare il Cas, destinato a pagare le spese per l’affitto di abitazioni sostitutive di quelle danneggiate. In totale l’ente ha distribuito 112.450 euro. Il ritardo nel pagamento del contributo, che aveva sollevato preoccupazioni e polemiche, secondo la Regione Umbria si era verificato a causa della "transizione dallo stato di emergenza alla gestione ordinaria e alla sostituzione delle piattaforme contabili", per cui a questo punto l’erogazione dei futuri Cas non dovrebbe più avere ritardi.

Il vicesindaco Annalisa Mierla, con delega alla ricostruzione è chiara: "Il Contributo per l’autonoma sistemazione è una misura importantissima e che, grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo, continuerà ad essere garantito per tutto quest’anno. Con l’emanazione delle linee guida per la ricostruzione pubblica e privata da parte del commissario Guido Castelli siamo entrati in una nuova fase: ora più che mai serve la massima collaborazione tra tutte le istituzioni e proprio perché la liquidazione del contributo è diventata una prassi più che consolidata non sono ammissibili problemi o intoppi". Mierla rimarca con forza: "Ognuno faccia la propria parte. Noi come Comune, che ribadiamo non ha avuto alcuna responsabilità nel ritardo del contributo del mese di aprile, abbiamo anche aggiunto ulteriori 2.500 euro per garantire la liquidazione del Cas una volta giunti in cassa i soldi della Regione. Per quanto ci riguarda non restiamo con le mani in mano e stiamo già predisponendo l’erogazione della misura per il mese di maggio". Il contributo prevede una somma mensile che va da un minimo di 400 a un massimo di 900 euro. Proprio per il Cas, il governo Meloni a marzo aveva stanziato ulteriori 1,2 milioni di euro che serviranno a garantire il sostegno nei comune di Umbertide, Perugia e Gubbio fino al termine del 2025.

Pa.Ip.