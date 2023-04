I musei e i siti archeologici sono aperti per festa

A Pasqua e Pasquetta, tutti i musei e i siti archeologici della Direzione Regionale Musei dell’Umbria saranno aperti. A Perugia porte aperte al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (dalle 8.30 alle 19.30, con tutti gli spazi espositivi visitabili e la mostra “La Via Lattea. Maternità e Infanzia dall’Antichità alla Collezione Bellucci”), l’Ipogeo dei Volumni – aperto dalle 9 alle 13.30 – e Villa del Colle del Cardinale anche con visite accompagnate alle 10 e alle 15. A Spoleto si possono visitare il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano (aperto oggi e domani dalle 8.30 alle 13.30) e la Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, con il consueto orario dalle 9.30 alle 19.30. Il Tempietto sul Clitunno, a Campello, è aperto dalle 11 alle 17, Gubbio ci sono Palazzo Ducale e il Teatro Romano, entrambi con orario, oggi e domani, dalle 8.30 alle 19.30. Castello Bufalini a San Giustino è aperto con il suo giardino in fiore e i suoi dipinti dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, l’Area archeologica di Carsulae a Terni si può visitare dalle 8.30 alle 19.30 e domani propone un laboratorio creativo per bambini. Il Museo Archeologico di Orvieto è aperto dalle 8.30 alle 19.30, la Necropoli di Crocefisso del Tufo oggi dalle 9 alle 19 e domani dalle 9 alle 15.

Porte aperte alla Galleria Nazionale dell’Umbria che oggi e domani organizza visite guidate alla mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“ (ieri file lunghissime all’ingresso), prenotarsi a: [email protected]

S.C.