I mille volti della Befana perugina: "Una festa nel segno del dono". Tra motori, pattini e vigili ’acrobati’

"Sarà una festa ricca di tanti eventi legati da un filo rosso: quello del dono". Così l’assessore comunale Pierluigi Vossi ha lanciato ieri alla Sala della Vaccara il fitto cartellone della “Befana in Centro” che lunedì 6 gennaio regalerà a perugini e turisti - i bambini in prima linea - una giornata travolgente, tutta da vivere tra divertimento, allegria, tradizione e solidarietà. Di certo la Befana sarà la protagonista assoluta in mille varianti e declinazioni, su due ruote, a bordo di auto e moto d’epoca, sui pattini e in versione acrobatica giù dal campanile.

Il programma inizia in mattinata con due grandi classici. Apre le danze la MotoBefana della Uisp che da 28 anni promuove la solidarietà e la conoscenza del territorio. La carovana dei motociclisti si radunerà alle 8 in Piazza IV Novembre con partenza intorno alle 10, destinazione Passignano. Qui alle 12.30 nella sala consiliare del Municipio si terrà l’incontro e la consegna dei doni (un televisore e le immancabili calze) agli ospiti della Comunità per bambini con genitore “Casa Paolo Concer”. Subito dopo, sarà la volta della rievocazione della Befana del Vigile, evento riservato ad auto e moto d’epoca che il Camep organizza dal 2002, riprendendo la tradizione perugina per ringraziare i vigili del loro operato. Il corteo arriverà in centro alle 11.30 con sosta in piazza IV Novembre, mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulé per i più grandi e dolcetti per i bambini. Il Camep è anche sponsor del concorso a premi intitolato a Elisabetta Innocenzi, promosso dal Corpo di Polizia municipale di Perugia che alle 12.30 riceverà l’assegno di mille euro nella cerimonia di premiazione.

E ancora, alle 15 tutti al PalaBarton per la “Befana sui pattini“ che lo Skating Club di Ponte San Giovanni organizza da 37 anni: un grande spettacolo con società da tutta Italia, campioni mondiali di pattinaggio, coppie, singoli e gruppi ma anche performance di hip hop. Ingresso libero per bambini (con calza in omaggio), 8 euro per gli adulti.

Si torna in centro per la discesa della Befana dal campanile della Cattedrale a cura del Comando dei vigili del fuoco, in collaborazione con l’Associazione Gianluca Pennetti Pennella. Alle 16.30 in piazza IV Novembre c’è l’intrattenimento con l’associazione teatrale Il Carro, alle 17 il momento più atteso: l’arrivo acrobatico della Befana che quest’anno scenderà non dalla Torre di Palazzo dei Priori ma dal Campanile della Cattedrale (grazie alla disponibilità dell’arcivescovo Maffeis) con atterraggio in piazza davanti all’Albero di Natale. Una ventina i vigili del fuoco impegnati in una manovra complessa dal punto di vista tecnico e molto scenografica. Subito dopo, alle 17.45 si terrà la distribuzione gratuita di calze piene di cioccolata e dolci alla Casetta di legno in piazza Matteotti e alla Loggia dei Lanari, con ticket da ritirare fino a domani al Comando dei vigili del fuoco a Madonna Alta (dalle 14 alle 17). Il Consorzio Perugia in Centro regalerà anche biglietti gratuiti per la pista di ghiaccio ai ragazzi fino ai 17 anni.

Sofia Coletti