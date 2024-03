"I miei quattro anni di Fondazione" . Cristina Colaiacovo lascia la guida “Un percorso verso le persone“

"Un percorso verso le persone". Così la presidente uscente della Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, ha riassunto il suo viaggio al timone dell’ente. Istituzione come l’ha definita lei stessa "catalizzatrice di energie e attivatrice di processi virtuosi sul territorio". Colaiacovo, 42 anni, imprenditrice di seconda generazione di Colacem, arriva alla sala delle Colonne di Palazzo Graziani con il sorriso negli occhi e la consueta affabilità. Ha incontrato ieri la stampa e le istituzioni per fare il punto sul suo mandato quadriennale, iniziato nel 2020. A maggio, ci sarà un nuovo vertice, il cambio degli organi è già in atto, e ieri, presente anche il direttore generale Fabrizio Stazi, è stato tracciato il bilancio degli ultimi 4 anni di presidenza Colaiacovo. "Una trasformazione significativa che ha avuto origine dal rebranding del nome e del logo nel 2022, quando la Fondazione Cassa di Risparmio è divenuta Fondazione Perugia – spiega - . Questo cambiamento simboleggia un percorso di avvicinamento alla comunità che ha trasformato l’ente da un erogatore a una fondazione che fornisce un supporto continuo, dalla formazione all’attuazione dei progetti, riflettendo un impegno verso il miglioramento e l’innovazione. Di qui il crescente investimento nella formazione, con oltre centoventi seminari organizzati nel quadriennio, nella progettazione sociale e nella digitalizzazione. Centrale è stato anche il tema della sostenibilità e della tutela ambientale, la promozione della cultura e dell’arte: in quattro anni i musei della Fondazione hanno accolto oltre 80.000 visitatori, dato particolarmente alto se si considerano i due anni di pandemia".

I “numeri“ della Fondazione li ha raccontati Stazi. "L’ente filantropico – ricorda - ha erogato oltre 40 milioni di euro, deliberato 900 progetti e pubblicato 31 bandi, attivando più di 1400 partenariati". Infine i saluti: "L’obiettivo dell’ente è chiaro – ribadisce Colaiacovo – C’è la necessità di andare oltre il supporto finanziario per attivare energie, promuovere la solidarietà e creare un impatto significativo sul benessere generale degli umbri".

Silvia Angelici