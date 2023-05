I merletti in mostra in Giappone

L’antica e prestigiosa arte del merletto orvietano si mette in mostra in Giappone. A fare da ambasciatrice a questa tradizione artiginale è stata la merlettaia Loretta Lovisa, fondatrice e membro del direttivo della Corporazione delle arti del ricamo e tessili italiane, associazione nazionale di categoria degli insegnanti di arti di filo. L’artigiana orvietana è stata inserita dalla casa di moda Fendi in una ristrettissima rosa di quattro artigiane incaricate di arricchire con la loro sapienza la “Baguette“, la storia borsa della maison italiana.

Lovisa aveva realizzato una borsa interamente lavorata a mano che era stata inserita nella collezione Fendi e a Tokyo è stata chiamata a tenere una lezione sulle tecniche di lavorazione del ricamo ad un selezionato pubblico composto da aspiranti stilisti giapponesi, influencer ed altri esperti di moda e sartoria.

"È stato un vero onore – dice l’artigiana – poter portare un po’ di questa arte appresa da bambina e reinterpretata in chiave personale e moderna. In Oriente – aggiunge – ho potuto toccare con mano quanto interesse susciti la produzione di eccellenza e di creatività del made in Italy. Una tradizione antica, la nostra, che speriamo abbia sempre maggiore risalto. È con queste motivazioni che dal 2019 siamo nel progetto per il riconoscimento del merletto a patrimonio dell’umanità Unesco", conclude Loretta Lovisa.