’Galleria che spacca’, da Malika Ayane a Niccolò Fabi

Malika Ayane, Santi Francesi, Motta, Leo Gassman e Niccolò Fabi. Ecco lo strepitoso parterre dei protagonisti della “Galleria che spacca”, il tradizionale palco d’eccezione de “L’Umbria che Spacca” che dal 2 al 6 luglio sarà allestito alla Galleria Nazionale dell’Umbria dove la musica incontra l’arte in un dialogo senza tempo. Un festival nel festival all’interno del museo cittadino, per la sezione ideata proprio per creare un confronto diretto e più intimo tra pubblico e artista.

Si conferma così la formula vincente di “parole e musica” pomeridiana: dalle 17.30 (con biglietti già disponibili e maggio, posti limitati) si terrà l’incontro con l’ospite di turno in un dialogo condotto dal giornalista Michele Bellucci: l’artista si racconterà anche con brani eseguiti in acustico all’interno della Sala Podiani, con frammenti musicali tra i capolavori dell’arte umbra. Si comincia con la voce raffinata di Malika Ayane (nella foto) mercoledì 2 luglio, per proseguire con l’indie-pop contemporaneo dei Santi Francesi giovedì 3, con il rock d’autore intenso e viscerale di Motta venerdì 4, con le sonorità melodiche solari di Leo Gassman sabato 5 e per finire con il cantautorato maturo e poetico di Niccolò Fabi domenica 6.

“L’Umbria che spacca“ rinnova la collaborazione con Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, diretti da Costantino D’Orazio. In questo modo l’inestimabile patrimonio artistico del museo perugino potrà accogliere ancora una volta straordinari artisti e fare da cornice alle loro esibizioni.