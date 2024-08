I Liberi e Democratici si fanno sentire: "In Regione tutti i territori devono essere rappresentati"

Le elezioni regionali si avvicinano sempre di più e, seppur in maniera leggermente indiretta, anche il territorio eugubino viene coinvolto. Dopo la recente notizia della disponibilità della sindaca di Assisi Stefania Proietti a candidarsi per la Presidenza della Regione, il partito eugubino Liberi e Democratici (LeD) ha diramato una nota rivolta agli altri movimenti politici "riconducibili all’area politica progressista e riformista di Gubbio che si sono presentate alle ultime elezioni amministrative". Il richiamo iniziale fa riferimento all’ascesa della destra sia a livello regionale e nazionale ma anche a livello locale, con la coalizione guidata dal sindaco Vittorio Fiorucci che guiderà la città per i prossimi cinque anni. Poi si passa al tema della "rappresentanza politica del nostro territorio nelle istituzioni regionali: è evidente quanto sia opportuno che tutti i territori siano adeguatamente rappresentati – prosegue il comunicato –, così come, nell’ambito dell’area progressista e riformista, siano presenti quelle componenti politico-culturali che contribuiscano a una elaborazione politica e programmatica sensibile ai temi del lavoro e dello sviluppo, del riequilibrio territoriale e infrastrutturale, dell’ambiente, delle criticità sociali e soprattutto sanitarie, della cultura e dei beni culturali, aperta alle questioni di genere e alle problematiche giovanili". Una particolare attenzione va all’ospedale comprensoriale di Branca che, si legge, deve essere rimesso nella giusta considerazione a partire dal personale sanitario; vengono individuati come punto focale anche "il perseguimento delle migliori pratiche di tutela ambientale, soprattutto con riferimento alle attività economiche più impattanti sull’ambiente e sulla salute". In chiusura, i LeD annunciano che "La volontà è quella di rilanciare una discussione dei e nei territori per ridefinire il senso della nostra azione amministrativa e di far riprendere all’area politica progressista e riformista un rinnovato slancio. Per questo, chiediamo che fin da subito parta un serrato confronto a livello locale tra le forze politiche che si riconoscono in questi valori".